وزير الداخلية بعد زيارة المزاد الدولي للصقور: شكرًا لـ الأمير محمد بن سلمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوجيهه بإقامة المعرض الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام في مقر نادي الصقور بملهم شمال مدينة الرياض.

وقال وزير الداخلية بعد تفقد المعرض : بعين الهاوي للصقر والصقارة، رأيت في المزاد الدولي للصقور ما يسرني ويسعد كل مهتم بهذه الرياضة وهذا الموروث كل الشكر لسمو سيدي ولي العهد المشرف العام على نادي الصقور، على توجيهه بإقامة المعرض ومتابعته الكريمة، وتحية لمنسوبي النادي لجهودهم، والقادم أفضل، إن شاء الله.

جولة وزير الداخلية وكان وزير الداخلية تفقد اليوم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور وتفقد سموه خلال الزيارة أقسام المزاد التي تضم قاعة مخصصة للمزادات، ومعارض لكبرى مزارع إنتاج الصقور في العالم، بالإضافة لأقسام مستلزمات الصقور الطبية والتدريبية. استدامة موروث الصيد بالصقور والتقى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الزيارة عددًا من منتجي الصقور المحليين والدوليين الذين عبروا عن امتنانهم للمملكة على احتضانها لهذا الحدث الدولي المتخصص بصقور الإنتاج، وحرصها الدائم على استدامة موروث الصيد بالصقور. نادي الصقور وتجول سموه في عدد من مرافق النادي التي تم إنشاؤها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في توفير كل من شأنه الحفاظ على موروث وثقافة الصيد بالصقور في المملكة، وخدمة الصقارين، ومن بين تلك المرافق مبنى المعارض الذي ستقام عليه فعاليات النادي، بالإضافة لمبنى مستشفى الصقور الذي يتم تشغيله من قبل إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الرعاية الطبية بالصقور. ونقل وزير الداخلية تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور – حفظه الله -، لمنسوبي نادي الصقور السعودي.

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