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وزير الداخلية يتفقد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

وزير الداخلية يتفقد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

التقى عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين

متابعات الخليج 365 - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور – حفظه الله -، لمنسوبي نادي الصقور السعودي، وذلك خلال زيارة سموه للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

وزير الداخلية يتفقد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور - متابعات الخليج 365

 

جولة وزير الداخلية

واطلع سموه خلال الزيارة على أقسام المزاد التي تضم قاعة مخصصة للمزادات، ومعارض لكبرى مزارع إنتاج الصقور في العالم، بالإضافة لأقسام مستلزمات الصقور الطبية والتدريبية.

استدامة موروث الصيد بالصقور

والتقى سمو الأمير عبد العزيز بن سعود، خلال الزيارة عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين الذين عبروا عن امتنانهم للمملكة على احتضانها لهذا الحدث الدولي المتخصص بصقور الإنتاج، وحرصها الدائم على استدامة موروث الصيد بالصقور.

وزير الداخلية يتفقد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور - متابعات الخليج 365

وتجول سموه في عدد من مرافق النادي التي تم إنشاؤها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في توفير كل من شأنه الحفاظ على موروث وثقافة الصيد بالصقور في المملكة، وخدمة الصقارين، ومن بين تلك المرافق مبنى المعارض الذي ستقام عليه فعاليات النادي، بالإضافة لمبنى مستشفى الصقور الذي يتم تشغيله من قبل إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الرعاية الطبية بالصقور.

وزير الداخلية يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور وزير الداخلية يتفقد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور - متابعات الخليج 365

وزير الداخلية يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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