عبدالخالق الحفظي في ذمة الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الجمعة، عبدالخالق الحفظي مدير التعليم سابقًا في محافظة رجال ألمع أول مدير تعليم للمحافظة .

“متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد والوسط التعليمي بالمحافظة في الفقيد سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

سيرة عبدالقادر الحفظي

وُلد عبدالخالق بن سليمان الحفظي في محافظة رجال ألمع عام 1367هـ، وأحيل إلى التقاعد عام1428هـ.

وقد تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة عبدالله بن مسعود، ثم انتقل إلى مدينة أبها لمواصلة تعليمه وحصل على شهادة المرحلة المتوسطة في المعهد العلمي، ثم حصل على الشهادة الجامعية من كلية اللغة العربية في الرياض عام 1390هـ.

عُين معلمًا في معهد الباحة العلمي لمدة عام، ثم انتقل مرة أخرى إلى مدينة أبها وعمل فيها معلمًا في المعهد العلمي من 1391 ــ 1397هـ، انتقل بعدها إلى وزارة المعارف في ذلك الوقت وعمل في إدارة التعليم في أبها رئيسا للهيئة الفنية (رئيس الإشراف التربوي) ومديرًا للشؤون الفنية ومساعدًا لمدير التعليم.

بعد ذلك عاد إلى محافظة رجال ألمع عام 1405هـ، مديرًا للتربية والتعليم في المحافظة لأكثر من 23 عامًا، حيث تقلد العديد من المناصب منها رئيس المجلس البلدي بالمحافظة لمدة عامين كما حصل على العديد من الجوائز داخليًا وخارجيًا.

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