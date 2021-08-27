، وزير الداخلية ينقل تحيات ولي العهد لمنسوبي نادي الصقور السعودي ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور، لمنسوبي نادي الصقور السعودي، وذلك خلال زيارته للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.
واطلع خلال الزيارة على أقسام المزاد التي تضم قاعة مخصصة للمزادات، ومعارض لكبرى مزارع إنتاج الصقور في العالم، بالإضافة لأقسام مستلزمات الصقور الطبية والتدريبية.
والتقى الأمير عبدالعزيز بن سعود، عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين الذين عبروا عن امتنانهم للمملكة على احتضانها لهذا الحدث الدولي المتخصص بصقور الإنتاج، وحرصها الدائم على استدامة موروث الصيد بالصقور.
وتجول في عدد من مرافق النادي التي تم إنشاؤها لتحقيق تطلعات القيادة في توفير كل من شأنه الحفاظ على موروث وثقافة الصيد بالصقور في المملكة، وخدمة الصقارين، ومن بين تلك المرافق مبنى المعارض الذي ستقام عليه فعاليات النادي، بالإضافة لمبنى مستشفى الصقور الذي يتم تشغيله من قبل إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الرعاية الطبية بالصقور.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 03:42 PM
قام بزيارة لمقر النادي.. والتقى عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليينوزير الداخلية ينقل تحيات ولي العهد لمنسوبي نادي الصقور السعودي
نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور، لمنسوبي نادي الصقور السعودي، وذلك خلال زيارته للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.
واطلع خلال الزيارة على أقسام المزاد التي تضم قاعة مخصصة للمزادات، ومعارض لكبرى مزارع إنتاج الصقور في العالم، بالإضافة لأقسام مستلزمات الصقور الطبية والتدريبية.
والتقى الأمير عبدالعزيز بن سعود، عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين الذين عبروا عن امتنانهم للمملكة على احتضانها لهذا الحدث الدولي المتخصص بصقور الإنتاج، وحرصها الدائم على استدامة موروث الصيد بالصقور.
وتجول في عدد من مرافق النادي التي تم إنشاؤها لتحقيق تطلعات القيادة في توفير كل من شأنه الحفاظ على موروث وثقافة الصيد بالصقور في المملكة، وخدمة الصقارين، ومن بين تلك المرافق مبنى المعارض الذي ستقام عليه فعاليات النادي، بالإضافة لمبنى مستشفى الصقور الذي يتم تشغيله من قبل إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الرعاية الطبية بالصقور.
، وزير الداخلية ينقل تحيات ولي العهد لمنسوبي نادي الصقور السعودي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية ينقل تحيات ولي العهد لمنسوبي نادي الصقور السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.