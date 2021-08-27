، شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد شطري الطالبات ويشدد على جرعتي اللقاح ،

- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
تفقّد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، شطري الطالبات بالحرم الجامعي والمجمع الأكاديمي بطريق السلام؛ بحضور وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري وعميدة الدراسات الجامعية وعدد من عمداء الكليات وقطاعات الجامعة المساندة.
وأكد "السراني"، خلال جولته التفقدية، مواصلة تكثيف الجهود استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات، مؤكداً أن الجامعة سوف تتخذ كل الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات؛ وذلك خلال زيارته لشطري الطالبات والفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة.
من جهة أخرى، أكدت جامعة طيبة على منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ علماً بأنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وتطبيق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحق غير المحصنين، مشددة على جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ.
ونبّهت الجامعة من أنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وإيقاف تسجيلهم وتغييبهم لحين أخذ الجرعة الثانية.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 03:39 PM
فيما أكد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية الآمنةشاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد شطري الطالبات ويشدد على جرعتي اللقاح
تفقّد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، شطري الطالبات بالحرم الجامعي والمجمع الأكاديمي بطريق السلام؛ بحضور وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري وعميدة الدراسات الجامعية وعدد من عمداء الكليات وقطاعات الجامعة المساندة.
وأكد "السراني"، خلال جولته التفقدية، مواصلة تكثيف الجهود استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات، مؤكداً أن الجامعة سوف تتخذ كل الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات؛ وذلك خلال زيارته لشطري الطالبات والفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة.
من جهة أخرى، أكدت جامعة طيبة على منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ علماً بأنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وتطبيق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحق غير المحصنين، مشددة على جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ.
ونبّهت الجامعة من أنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وإيقاف تسجيلهم وتغييبهم لحين أخذ الجرعة الثانية.
، شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد شطري الطالبات ويشدد على جرعتي اللقاح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد شطري الطالبات ويشدد على جرعتي اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.