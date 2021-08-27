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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، عن تمديد عقد متوسط ميدانه البرازيلي "كاسيميرو" إلى 2025.
وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان رسمي: اتفق ريال مدريد مع "كاسيميرو" على تمديد العقد، مما سيجعل اللاعب البرازيلي مرتبطاً بالنادي لمدة 4 مواسم قادمة حتى 30 يونيو 2025.
وانتقل "كاسيميرو" إلى ريال مدريد صيف 2013 من ساوباولو البرازيلي، قبل أن يعيره النادي الإسباني إلى بورتو خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يناير 2015.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 03:44 PMريال مدريد يحصّن نجمه البرازيلي "كاسميرو" بعقد حتى صيف 2025
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، عن تمديد عقد متوسط ميدانه البرازيلي "كاسيميرو" إلى 2025.
وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان رسمي: اتفق ريال مدريد مع "كاسيميرو" على تمديد العقد، مما سيجعل اللاعب البرازيلي مرتبطاً بالنادي لمدة 4 مواسم قادمة حتى 30 يونيو 2025.
وانتقل "كاسيميرو" إلى ريال مدريد صيف 2013 من ساوباولو البرازيلي، قبل أن يعيره النادي الإسباني إلى بورتو خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يناير 2015.
، ريال مدريد يحصّن نجمه البرازيلي "كاسميرو" بعقد حتى صيف 2025 ،
المصدر : الخليج 365
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