، في يوم واحد.. الصين تسجّل 32 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في الصين 94 ألفاً و765 إصابة.

وذكرت اللجنة الصحية الصينية، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة من جرّاء تداعيات الإصابة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 4 آلاف و636 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 88 ألفاً و698 حالة.

وأكدت اللجنة أن تطورات انتشار فيروس كورونا في الصين تحت السيطرة، وأن المناطق متوسطة ومرتفعة الخطورة انخفضت إلى 38 منطقة.