، بعد منافسة محتدمة.."سفيرة قولف السعودية" تتوج ببطولة "إي آي جي" للسيدات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت بدعم "أرامكو" الاستثنائي وما أضفاه من إثارة وحماس للجولة الأوروبية

نجحت سفيرة قولف السعودية وسلسلة بطولات "أرامكو" للفرق، آنا نوردكفست، في خطف ثالث ألقابها الكبرى بعد تتويجها ببطولة إي آي جي المفتوحة التي اختتمت منافساتها على ملعب على كارنوسوتي في أسكتلندا؛ حيث يأتي ذلك في وقت أُعلن فيه بشكل رسمي اختيار نوردكفست للمشاركة ضمن الفريق الأوروبي لكأس سولهام.

وأنهت "نوردكفست" المنافسات بنتيجة 276 ضربة (12 ضربة تحت المعدل)، إذ حققت أفضل نتائجها في اليوم الثالث من المنافسات بعد أن نجحت في بلوغ كافة الحفر بـ 65 ضربة (7 ضربات تحت المعدل).

وكانت "نوردكفست" تشاركت الصدارة مع زميلتها داني ماديسن في اليوم الأخير من المنافسات بواقع تسع ضربات تحت المعدل لكل منهما قبل أن تنجح سفيرة قولف السعودية بالتفرد بالصدارة وخطف اللقب، وعلى الرغم من تأخرها في الحفرة الـ 12 بعد أن بلغتها بضربة فوق المعدل نجحت في بلوغ الحفرة الـ 14 بضربة دون المعدل، واشتدت حدة المنافسة خصوصاً في ظل نجاح ماديسن في الوصول إلى الحفرتين الـ 11 والـ 12 بضربة تحت المعدل قبل أن تتعثر في الحفرة الـ 15.

بعد ذلك واصلت اللاعبتان إثارة الجماهير عبر منافسة محتدمة، إذ بلغتا الحفرتين الـ 16 والـ 17 بالمعدل، ما منحهما التعادل بواقع 12 ضربة تحت المعدل، لتنجح "نوردكفست" في نهاية الأمر في الوصول إلى الحفرة الأخيرة الحاسمة بالمعدل وتخطف اللقب.

وتعد آنا "نوردكفست" التي احترفت اللعبة في العام 2008 ثاني لاعبة سويدية تمثل قولف السعودية كسفيرة بعد زميلتها كاميليا لينارث، إذ أعلنت الشركة عن انضمامها في العام الماضي 2020، وتوجت خلال مسيرتها بـ 11 لقباً ثمانية منها ضمن الجولة الأميركية لقولف السيدات وثلاثة ضمن الجولة الأوروبية.

ولم يتأخر بروز نجم اللاعبة السويدية، إذ كان ظهورها الخامس في منافسات الجولة الأميركية في بطولة ولاية ماريلند الأميركية العام 2009 كفيلاً بمنحها أول لقب في تجربتها الاحترافية وبطولاتها الكبرى الأولى في مشوراها الرياضي، ومنذ ذلك الحين واصلت "نوردكفست" مسيرتها في عالم قولف السيدات كواحدة من أميز اللاعبات وصولاً إلى العام 2017 حين خطفت لقب بطولة إيفيان ليمثل ثاني ألقابها الكبرى قبل أن يلحق به مساء الأمس لقب بطولة إي آي جي المفتوحة.

وكجزء من دورها كسفيرة دولية لقولف السعودية تعمل نوردكفست على تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في التعريف بالمملكة العربية السعودية كوجهة استثنائية لرياضة القولف، كما تساعد في تعزيز فرص وصول قولف السعودية لتحقيق دورها في دعم توجهات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير بيئة الرياضة وزيادة ممارسيها عبر تعريف الأجيال الشابة في المملكة بالقولف وتحفيزهم على ممارستها.

وكانت نوردكفست قد اختيرت أيضاً الشهر الماضي سفيرة لسلسلة بطولات أرامكو للفرق، إذ أكدت سعادتها بدورها الجديد حين قالت: "أشعر بالفخر بتولي دور كهذا في سلسلة بطولات أرامكو للفرق لاسيما مع نجاح البطولة بشكل واضح في إضفاء المزيد من الإثارة والحماس للجولة الأوروبية وهو ما من شأنه الارتقاء بقولف السيدات لمستويات جديدة".

وتابعت: "إن الدعم الذي تجده هذه الفعاليات من أرامكو وقولف السعودية هو بلا شك دعم استثنائي وهو ما تحتاجه منافسات قولف السيدات، إذ يساعدنا مثل هذه الدعم على تقديم هذه الرياضة للمزيد من الجماهير كما تمنح هواة القولف فرصة الاحتكاك باللاعبات المحترفات والتعرف على المنافسات بشكل أكبر، ما يزيد من فخري بلعب دور فاعل كسفيرة لسلسلة بطولات أرامكو للفرق، أنا متأكدة من أن هذه البطولات ستلعب دوراً مهماً في تقديم المزيد من المواهب والطاقات للعبة وزيادة الاهتمام بها".