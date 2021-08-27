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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتيْ العلا والعيص، تضمن أمطارًا رعديةً, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وذكر المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ١٢ ظهرًا، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 03:33 PM
الحالة تتضمن رياحًا سطحية وتستمر لـ 8 مساءً"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على العلا والعيص
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتيْ العلا والعيص، تضمن أمطارًا رعديةً, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وذكر المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ ١٢ ظهرًا، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على العلا والعيص ،
المصدر : الخليج 365
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