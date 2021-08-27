السعودية | المسند يحذر قاطني الرياض: كتلة من الغبار تتحرك ناحية الجنوب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

نوّه الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، بأن هناك كتلة من الغبار تتحرك ناحية الجنوب، قد تصل إلى العاصمة الرياض بعد قليل.

كتلة من الغبار تتحرك ناحية الجنوب

وكان قد نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة “أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب”.