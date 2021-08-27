شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الألمانية : 300 ألماني ما زالوا على قائمة الإجلاء الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقب حملة الإجلاء التي شنها الجيش الألماني في أفغانستان، لا يزال هناك حوالي 300 ألماني وأكثر من 10 آلاف أفغاني ممن يرغبون في مغادرة البلاد مسجلين لدى وزارة الخارجية الألمانية.

وفي الوقت نفسه أشارت الوزارة اليوم الجمعة إلى أن هذه الأرقام تتغير باستمرار. وقال نائب المتحدث باسم الوزارة، كريستوفر بورجر: "يستمر أفراد في المغادرة ويستمر آخرون في تسجيل أنفسهم في قائمة الراغبين في المغادرة. لذلك فإن هذه الأرقام لحظية".

وبحسب بيانات وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب- كارنباور، أجلى الجيش الألماني 5347 شخصا من 45 دولة على الأقل، من بينهم حوالي 500 ألماني وأكثر من 4 آلاف أفغاني.

وغادر الآن جميع الجنود والدبلوماسيين وضباط الشرطة الألمان أفغانستان. وستعود طائرات النقل التابعة للقوات المسلحة الألمانية من طراز "A400M" من أوزبكستان إلى ألمانيا.

ويخطط الجيش الألماني لإعادة الجنود الذين شاركوا في مهمة الإجلاء بعد ظهر اليوم الجمعة. ومن المنتظر وصولهم في قاعدة "فونشتورف" الجوية بولاية سكسونيا السفلى في حوالي الساعة الرابعة مساء (التوقيت المحلي) برفقة وزيرة الدفاع على الأرجح.