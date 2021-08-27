شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكّنت من إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة من حبوب الكبتاجون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة، أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأة بطرق فنية مختلفة، لكنها اصطدمت بكفاءة منسوبي الهيئة في المنفذ وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات، حيث أوضحت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها عُثر على (145,340) حبة كبتاجون مخبأة داخل أنبوبة العادم (الشكمان) الخاص بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وذلك بعد أن تم عزله بمادة العزل الحراري.

كما قاد الحضور الذهني لمنسوبي الهيئة لإحباط المحاولة الثانية التي كانت عبارة عن إرسالية "دبس رمان" أخفى بداخلها المهرب (73,988) حبة كبتاجون وذلك في مخبأ جرى إعداده لغرض التهريب أسفل جهاز التبريد الخاص بالشاحنة التي تحمل الإرسالية. وفي المحاولة الثالثة تمكّن منسوبي الهيئة في المنفذ من إحباط (95,950) حبة كبتاجون، كانت مُخبأةً داخل بطاريات شاحنة وذلك بعد تفريغها من أجزائها الميكانيكية، وتعبئتها بالحبوب بطريقة فنية.

وأضافت الهيئة أن المنفذ الجمركي تمكّن أيضًا من إحباط محاولة تهريب رابعة وذلك بعد العثور على (450,867) حبة كبتاجون مخبأة داخل ثلاثة صناديق تم تصنيعها لغرض التهريب أسفل جهاز تبريد إحدى الشاحنات القادمة.

وتابعت الهيئة أنه في المحاولة الخامسة التي تم إحباطها فقد كانت عبر إرسالية "حجر رخام" أخفى فيها المهرب (188,370) حبة كبتاجون بعد أن قام بتجويف طبليات الأخشاب الحاملة لأحجار الرخام خصيصًا لغرض التهريب. وفي المحاولة السادسة جرى إخفاء (217,340) حبة كبتاجون في الإطار الاحتياطي للشاحنة.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم بفضل الله إلقاء القبض على 4 أشخاص من مستقبلي تلك الكميات داخل المملكة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثل ذلك في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، كما أكدت الهيئة أنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.