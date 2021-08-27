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أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص الذين أجْلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل تجاوز عتبة الـ100 ألف شخص.
وأكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أجلت نحو 12.5 ألف شخص من كابل خلال يوم أمس، مشيراً إلى أن نحو خمسة آلاف منهم أخرجوا من البلاد في مساء أمس.
وارتفع بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين طالتهم عمليات الإجلاء الأمريكية من كابل منذ 14 أغسطس إلى نحو 105 آلاف شخص.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 02:58 PM
العدد الإجمالي يتخطى الـ100 ألفخلال يوم أمس.. البيت الأبيض: إجلاء 12.5 ألف شخص من كابل
أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص الذين أجْلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل تجاوز عتبة الـ100 ألف شخص.
وأكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أجلت نحو 12.5 ألف شخص من كابل خلال يوم أمس، مشيراً إلى أن نحو خمسة آلاف منهم أخرجوا من البلاد في مساء أمس.
وارتفع بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين طالتهم عمليات الإجلاء الأمريكية من كابل منذ 14 أغسطس إلى نحو 105 آلاف شخص.
، خلال يوم أمس.. البيت الأبيض: إجلاء 12.5 ألف شخص من كابل ،
المصدر : الخليج 365
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