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خلال يوم أمس.. البيت الأبيض: إجلاء 12.5 ألف شخص من كابل

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محمد بن مسعود - الدمام - العدد الإجمالي يتخطى الـ100 ألف

أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص الذين أجْلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل تجاوز عتبة الـ100 ألف شخص.

وأكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أجلت نحو 12.5 ألف شخص من كابل خلال يوم أمس، مشيراً إلى أن نحو خمسة آلاف منهم أخرجوا من البلاد في مساء أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين طالتهم عمليات الإجلاء الأمريكية من كابل منذ 14 أغسطس إلى نحو 105 آلاف شخص.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 02:58 PM

العدد الإجمالي يتخطى الـ100 ألف

خلال يوم أمس.. البيت الأبيض: إجلاء 12.5 ألف شخص من كابل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص الذين أجْلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل تجاوز عتبة الـ100 ألف شخص.

وأكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أجلت نحو 12.5 ألف شخص من كابل خلال يوم أمس، مشيراً إلى أن نحو خمسة آلاف منهم أخرجوا من البلاد في مساء أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين طالتهم عمليات الإجلاء الأمريكية من كابل منذ 14 أغسطس إلى نحو 105 آلاف شخص.

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، خلال يوم أمس.. البيت الأبيض: إجلاء 12.5 ألف شخص من كابل ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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