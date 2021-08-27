محمد بن مسعود - الدمام - نفذتها بلدية ذهبان الفرعية في "خليج سلمان" وشارك فيها عدد من المراقبين شنت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، حملة على شاطئ "خليج سلمان"؛ لمنع ممارسي تأجير الدراجات النارية "الدبابات"؛ نتج عنها مصادرة 47 من الدبابات؛ وذلك بمشاركة الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة. وأوضح رئيس بلدية ذهبان المهندس سامي العمري أن الحملة شارك فيها عدد من المراقبين من إدارة المراقبة بالبلدية؛ حيث جرى إزالة المخالفات التي يتم تشغيلها بصورة غير نظامية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضي به لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. 27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 03:00 PM نفذتها بلدية ذهبان الفرعية في "خليج سلمان" وشارك فيها عدد من المراقبين شاهد.. حملة لمنع ممارسي تأجير الدرجات النارية بجدة تصادر 47 دباباً شاهد.. حملة لمنع ممارسي تأجير الدرجات النارية بجدة تصادر 47 دباباً شنت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، حملة على شاطئ "خليج سلمان"؛ لمنع ممارسي تأجير الدراجات النارية "الدبابات"؛ نتج عنها مصادرة 47 من الدبابات؛ وذلك بمشاركة الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة. وأوضح رئيس بلدية ذهبان المهندس سامي العمري أن الحملة شارك فيها عدد من المراقبين من إدارة المراقبة بالبلدية؛ حيث جرى إزالة المخالفات التي يتم تشغيلها بصورة غير نظامية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضي به لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. حملة لمنع ممارسي تأجير الدرجات النارية بجدة تصادر 47 دباباً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حملة لمنع ممارسي تأجير الدرجات النارية بجدة تصادر 47 دباباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.