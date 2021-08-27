محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على مدينة تبوك.

وبين المركز أن الحالة - بمشيئة الله - تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. 27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 02:52 PM تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية حتى الـ 8 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك حتى الـ 8 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على مدينة تبوك.

وبين المركز أن الحالة - بمشيئة الله - تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. الكلمات المفتاحية ، حتى الـ 8 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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