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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

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محمد بن مسعود - الدمام - من متوسطة إلى غزيرة.. مصحوبة برياح سطحية وانعدام في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 02:43 PM

من متوسطة إلى غزيرة.. مصحوبة برياح سطحية وانعدام في الرؤية

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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، تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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