شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" توضح إرشادات الدخول لمنصة روضتي أو مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، عن إتاحة للطلبة المستجدين عبر تطبيق توكلنا؛ التعرّف على كلمة المرور في منصة روضتي لمرحلة الطفولة المبكرة، ومنصة مدرستي لطلبة مراحل التعليم العام.

وأوضحت الوزارة إرشادات الدخول لمنصة روضتي أو مدرستي، قائلة : إذا كنت مستخدم جديد " الصف الأول الابتدائي أو روضة أو تمهيدي يمكنك استخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا.

وأضافت إذا كنت مستخدم سابق يمكنك الدخول بكلمة المرور المستخدمة لديك حاليا، ولايمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من قبل المستخدم.

وتابعت : في حالة فقدان كلمة المرور الخاصة بك يمكنك استعادة كلمة المرور عن طريق مايكروسوفت من خلال صفحة استعاددة الرقم السري.