شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متطوعات يشكلن فرقة كشفية لخدمة المُعتمرين بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):قام عدد من المتطوعات السعوديات، بتشكيل فرقة كشفية نسائية بمكة المكرمة لتقديم خدمات الإرشاد للمُعتمرين.
وقالت قائدة فرقة مرشدات مكة الثقافية منى داغستاني لقناة "العربية"، نحن أول فرقة نسائية في مكة المكرمة ونقدم خدمات مجتماعية طوال العام.
وأضافت : هذا التطوع بالنسبة لي سعادة رغم المشاقة والتعب، قائلة : يكفي ردة الفعل الإيجابية، وعودة المعتمرين حولنا.
وأشارت إلى أن الفرقة قدمت برامج ومبادرات متنوعة لخدمة المعتمرين.