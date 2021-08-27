شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخطوط السعودية تستعرض نماذج متنوعة لمقاعد طائرتها الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت الخطوط السعودية، اليوم الجمعة نماذج متنوعة من مقاعد طائراتها الجديدة، حيث منحت ضيوفها فرصة لاختيار الأفضل لهم من مقاعد طائرات إيرباص بدرجتيها الأعمال والضيافة.

وتميزت النماذج الجديدة في جناح درجة الأعمال بمقعد كهربائي يمكن إمالته ليصبح سريرًا كاملًا، وأبواب منزلقة لإضافة الخصوصية الكاملة للمسافر، وفقًا لقناة "الإخبارية".

أما مقاعد الضيافة فتم تزويدها بأحدث وسائل الراحة للركاب والمسافرين، حيث أعرب بعد المسافرين عن إعجابهم بهذه المقاعد، مؤكدين أنها وفرت لهم جميع سبل الراحة والرفاهية.