شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏معتمرون يتحدثون عن الخدمات المقدمة لهم لحظة وصولهم إلى ‎مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عبر المعتمرون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم لحظة وصولهم إلى مكة المكرمة،مشيدين بوجودة الخدمات المقدمة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال المعتمرون "شعور لا يوصف أننا كنا من الاوائل الذين يزورون بيت الله الحرام والمسجد النبوي ، والخدمات المقدمة لنا مميزة والإجراءات الاحترازية تطبق بطريقة منظمة".

وأضافوا "جميع الخدمات تقدم لنا بشكل جيد، وهناك متابعات للإجراءات الوقائية لضمان سلامة جميع المعتمرين والعاملين ",كما قدموا الشكر للقائمين على خدمتهم.

وأكد المعتمرون أن جهود المملكة واضحة وملموسة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والخدمات الكبرى المتنوعة هي خير شاهد على التطور الملحوظ وانعكاسه على المصلين والمعتمرين.