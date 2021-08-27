شكرا لمتابعة خبر عن بلدية وسط الدمام: جولات تفتيشية استهدفت 31 مجمع سكني خلال أسبوعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

نفذت بلدية وسط الدمام جولات تفتيشية على مساكن العمال خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك ضمن أعمالها الرقابية المكثف من خلال لجنة متابعة مساكن العمال، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية المتعلقة بسكن العمال، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، بأن البلدية كثفت من وتيرة جولاتها الرقابية ضمن لجنة متابعة مساكن العمال، والمكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، حيث استهدفت الحملة 31 مجمعًا سكنيًا بهدف التأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية ومعالجة التكدس وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا بأنه تم توعية العمال وتعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة، إضافة إلى تزويد ملاك المساكن باللائحة المحدثة التي تتضمن اشتراطات الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته والإجراءات الاحترازية في السكن الصحي المناسب للعمالة.