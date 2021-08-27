شكرا لمتابعة خبر عن بلدية وسط الدمام تشارك أطفال جمعية سند الخيرية بفعاليات ترفيهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

استضافت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع مجمع دارين مول أمس الخميس، أبطال وأطفال جمعية سند الخيرية ضمن مبادرة "بسمتهم أملنا " وذلك للاستمتاع والترفيه وإدخال الفرح في قلوب الأطفال، من خلال إقامة فعاليات احتوت على عدد من الأركان مثل ركن التلوين وركن التلوين على الوجه وعددًا من الأنشطة الترفيهية.

وبدأت المبادرة باستقبال أطفال ومنسوبات الجمعية من قبل رئيس البلدية المهندس عبد الله بن سند الشمري، وعدد من منسوبي ومنسوبات البلدية وتوزيعهم على الأركان التطوعية والمشاركة معهم.

وقال الشمري بأن استضافة أطفال الجمعية يشكل مدعاة فخر وسرور لنا، مشيرًا بأنها مسؤولية اجتماعية تحمل بعدًا إنسانيًا، مشيرا الى أن البلدية تضع ضمن أولياتها دعم البرامج والمبادرات المجتمعية التي تنفذها الجمعيات الخيرية.

وفي ختام الفعالية تم تقديم الهدايا التذكارية للأطفال في أجواء مليئة بالفرح والسرور.