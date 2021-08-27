التأمينات الاجتماعية: 4 خطوات لإضافة أو تعديل «الأيبان» لعملاء أنظمة التقاعد

الرياض - محمد عبدالله - قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه يمكن لعملاء أنظمة التقاعد إضافة أو تعديل رقم الحساب البنكي (الأيبان) من خلال خدمة «إدارة الحساب البنكي» بشكل ذاتي ومباشر، وذلك عبر أربع خطوات بسيطة.

وأضافت التأمينات –عبر تويتر- أن هذه الخدمة تسمح من تقديم طلب إضافة أو تعديل لرقم IBAN لدى المؤسسة العامة للتقاعد. وتم عبر أربع خطوات هي: الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد عبر الرابط اضغط هنا.

ثم الضغط على (الخدمات الالكترونية)، ثم اختيار خدمة (إدارة الحساب البنكي) ضمن خدمات المتقاعد أو المستفيد، وأخيرا تعبئة البيانات.

وأشارت إلى أن المستفيد من الخدمة (المتقاعد / المستفيد)، وأن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة سبعة أيام، وأنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال البوابة الالكترونية أو التطبيق.

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