بالفيديو.. أب بالطائف يعفو عن قاتل ابنه بعد 17 عامًا من وقوع الجريمة

الرياض - محمد عبدالله - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمواطن، عفا عن قاتل نجله بعد 17 عامًا من وقوع الحادث، ودون مقابل.

وذكر مغردون أن الفيديو تم تصويره في محافظة الطائف، وأن محمد بن طليحان الحارثي عفا عن قاتل ابنه عبد الله، لوجه الله تعالى، مشترطا بناء مسجد لابنه.

وأضافوا أن الجاني موجود بالسجن منذ ارتكاب جريمته قبل 17 عاما، وأنه بتنازل عائلة القتيل، سيقبع في السجن لحين انتهاء فترة الحكم عليه ضمن الحق العام.

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