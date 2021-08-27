بالفيديو.. الشيخ الشثري: الصلاة وقوفًا أو جلوسًا تعود لتقدير المريض

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، إنه لا حرج في صلاة المريض جالسًا على سريره حال عدم قدرته على الوقوف، مشيرًا إلى أن تقدير ذلك يعود إلى المريض نفسه.

وأضاف الشيخ الشثري لبرنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» أن الأصل في الصلاة أن يقوم بها العبد واقفًا لقوله صلى الله عليه وسلم «صلِ قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا»؛ لكن تقدير القدرة على الصلاة واقفًا أو جالسًا يعود إلى المريض.

وتابع أنه إذا كان المصلي يخشى على نفسه من السقوط أو التأذي أو الشعور بالألم حال صلاته واقفا، فلا حرج عليه أن يصلى جالسًا.

ووجهت مواطنة سؤالا قالت فيه إن والدتها مريضة وتصلي وهى جالسة على السرير، بأن تمد قدميه باتجاه القبلة مع قدرتها على الوقوف قليلا، فما حكم ذلك؟

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