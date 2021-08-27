الأحوال المدنية: لا يمكن تعديل أو إلغاء موعد بدل فاقد

الرياض - محمد عبدالله - جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بأنه لا يمكن إلغاء أو تعديل موعد العميل، من أجل استخراج وثيقة بدل فاقد.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يمكن تعديل أو إلغاء موعد بدل فاقد».

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه لا يمكن دخول مقر فرع الأحوال المدنية دون أخذ موعد سابق.

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية أنه في حال عدم استلام إشعار تعديل الاسم من يتطلب الامر مراجعة المكتب الذي تم تغيير الاسم به، وطلب إشعار التعديل.

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