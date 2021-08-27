جامعة تبوك للطلبة: مركز لقاحات كورونا مستمر في العمل يومي الجمعة والسبت

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة تبوك، استمرار العمل في المركز الطبي خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) لإتاحة تلقي جرعة لقاح كورونا لأكبر عدد ممكن من الطلاب، وذلك لأجل عودة آمنة للدراسة.

وأشارت الجامعة –عبر تويتر- إلى استمرارية مواعيد عمل المركز الطبي بالجامعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لإتاحة تلقي جرعات كورونا لطلابها وطالباتها وطلاب التعليم العام.

وأوضحت أن العمل سيكون اليوم الجمعة من الساعة الـ٢ ظهرًا إلى الساعة الـ٦ مساء، ويوم غدٍ السبت من الساعة الـ٨ صباحًا وحتى الساعة الـ٤ مساء.

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