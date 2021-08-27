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الجوازات تجدِّد التذكير بمدة تأشيرات الخروج والعودة

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الرياض - محمد عبدالله - جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بمدة تأشيرات الخروج والعودة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل مدة تأشيرة الخروج والعودة تحسب من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الخروج؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يومًا)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر».

وأضاف: «أما إذا محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».

وأشارت الجوازات إلى أن «التعليمات تشترط لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح داخل المملكة قبل مغادرتهم لها».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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