الجوازات تجدِّد التذكير بمدة تأشيرات الخروج والعودة

الرياض - محمد عبدالله - جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بمدة تأشيرات الخروج والعودة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل مدة تأشيرة الخروج والعودة تحسب من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الخروج؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يومًا)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر».

وأضاف: «أما إذا محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».

وأشارت الجوازات إلى أن «التعليمات تشترط لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها».

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