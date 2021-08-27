الموارد البشرية: التسجيل بالتأمينات الاجتماعية إلزامي لجميع العاملين بالمنشأة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التسجيل بالتأمينات الاجتماعية إلزامي لجميع العاملين المسجلين لدى المنشأة؛ حيث جاء ذلك بعد مناشدة بعض العاملين في الشركات الأمنية بسبب عدم تسجيلهم في التأمينات.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «التسجيل بالتأمينات الاجتماعية إلزامي لجميع العاملين المسجلين لدى المنشأة».

وأضاف: «تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام، بإمكانك رفع بلاغك إلكترونيًا عبر تطبيق معًا للرصد، على الرابط التالي، ابستور، اندرويد».

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