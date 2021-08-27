شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي تدين محاولات الحوثيين استهداف المدنيين في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام