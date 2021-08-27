الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

برنامج ريف يعلن قبول السجل الزراعي بدلًا من صك الملكية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج ريف عن البدء في قبول السجل الزراعي بدلًا من صك ملكية الأرض عند تقديم الطلب للحصول على الدعم.

طريقة الحصول على السجل الزراعي

وقال البرنامج إنه يمكن الحصول على السجل الزراعي من خلال منصة زراعي التي وفترها وزارة البيئة حيث يجب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الزراعة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد ثم اختيار قائمة خدماتي ثم اختيار الزراعة ومن ثم اختيار السجل الزراعي.

دعم المزارعين وأسرهم

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

الأنشطة المدعومة

وتشمل الأنشطة المحلية، زراعة البن العربي، زراعة الفواكه خاصة الفراولة والعنب والليمون والمانجو ومنتجات النحل وإنتاج العسل إضافة إلى زراعة المحاصيل البعلية مثل الحبحب البعلي والذرة الرفيعة والدخن والقمح كما تشمل منتجات الفل الجيزاني والورد الطائفي.

يذكر أن دراسة الأهلية تتم لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

دعم برنامج ريف

وفي وقت سابق، أعلن البرنامج، عن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

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