أسعار النفط تقفز وبرميل برنت يسجل 72.5 دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

قفزت أسعار النفط في بداية التعاملات الصباحية مدفوعة بأنباء عن قرب وصول إعصار مدمر إلى خليج المكسيك ما قد يؤثر على إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة.

أسعار النفط اليوم

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتًا أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 72.05 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، بعد أن نزلت 1.6 بالمئة أمس الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتًا أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 68.35 دولار للبرميل، لتعوض خسارة 1.4 بالمئة تكبدتها أمس الخميس.

وخلال هذا الأسبوع، سارت أسعار النفط على مسار الارتفاع بنحو 11 بالمئة، وهي أكبر قفزة أسبوعية منذ يونيو 2020، ويتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو عشرة بالمئة فيما سيشكل أكبر زيادة منذ أغسطس آب 2020.

إعصار خليج المكسيك

وبدأت الشركات نقل العاملين جوا من منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك أمس الخميس وقالت BHP وBP إنهما بدأتا وقف الإنتاج في منصات بحرية إذ من المتوقع أن تهب عاصفة تتكون في البحر الكاريبي على الخليج قريبًا.

وتشكل الآبار البحرية لخليج المكسيك 17 بالمئة من إنتاج النفط الأميركي وخمسة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي الجاف وما يزيد عن 45 بالمئة من إجمالي طاقة التكرير الأميركية يتواجد بامتداد ساحل الخليج.

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