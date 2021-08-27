شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من منصور الرقيبة على قرار التجارة بمعاقبته: "الحكم زي العسل على لساني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق مشهور "سناب شات" منصور الرقيبة، على قرار وزارة التجارة بتغريمه 200 ألف ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان الإلكتروني لمدة شهرين، بسبب إعلان عن منتج القهوة تضمن تضليلاً وخداعًا للمستهلكين.

وقال منصور الرقيبة "الجهات المختصة حريصة على المستهلك لذلك أصدرت هذا الحكم ، وهو مثل العسل على لساني لأنه لمصلحة المواطن".

وأضاف " أنا مع تهذيب وتنظيم إعلانات المشاهير وانا منهم ولعل هذا الموضوع يكون درس للمشاهير الآخرين بأن يتأكدوا من الإعلان 100% قبل نشره على حساباتهم".

وقدم منصور الرقيبة شكره لوزارة العدل على إصدار المحكمة المختصة هذا الحكم الصائب، ولوزارة التجارة لحرصها على المستهلكين، مشيرا إلى أنه بشر يصيب ويخطئ، ويتعلم من مثل هذه الدروس.

واختتم حديثه قائلا "الدنيا تدوس، والأمر سهل، والحمد لله على كل حال، وهذه الدنيا كل دقّة بتعليمة"، بحسب تعبيره.

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