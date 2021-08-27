شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": يمكن حصول المُتعافين من "كورونا" على جرعتين من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، مصير الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ"كورونا"، بعد الإصابة بالفيروس عقب أخذ الجرعة الأولى.

وذكرت الوزارة، أنه يمكن حصول المُتعافين من فيروس "كورونا" على جرعتين من اللقاح، كما يمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة.

وأشارت إلى أن تلك التوصية جاءت وفق دراسات طبية أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، مؤكدة على أن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة بمتحورات الفيروس.