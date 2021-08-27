الموارد البشرية: العمل بالمنشآت الربحية تعاقد بأجر وليس عملًا تطوعيًّا

الرياض - محمد عبدالله - شدد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، على أن أي عمل تابع للمنشآت الربحية من الأعمال التعاقدية التي يستحق العامل تقاضي أجرًا عنها، مؤكدًا أنه العمل مع المنشآت الربحية لا يُعد عملًا تطوعيًا.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالب متحدث الموارد البشرية بضرورة إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

وتنص المادة الخامسة عشرة من نظام العمل التطوعي، على أنه لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت.