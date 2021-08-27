تدشين مصحف إلكتروني بلغة برايل لخدمة ذوي الإعاقة البصرية بالحرم المكي

الرياض - محمد عبدالله - دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عيدالعزيز السديس، المصحف الإلكتروني بلغة برايل والذي أطلقته الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، بهدف خدمة قاصدي المسجد الحرام من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين (عبر موقعها الإلكتروني) أن «المصحف الذكي» يهدف إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جهاز إلكتروني مخصص لقراءة القرآن الكريم بلغة برايل، صغير الحجم وسهل الاستخدام من حيث التنقل بين الصفحات وكذلك الصور وأرقام الصفحات (من مصحف مجمع الملك فهد رحمه الله) يغني عن المجلدات الستة الموجودة حاليًا.

يُشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستحدد لاحقًا مواقع المصاحف الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها بهدف تسهيل استفادة قاصدي المسجد الحرام من الأشخاص ذوي الإعاقة من مميزاتها.

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