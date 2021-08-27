التعليم: 8 توجيهات للطلبة من أجل عودة آمنة للمدارس

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة التعليم، 8 توجيهات وإرشادات من أجل عودة آمنة للطلبة والطالبات إلى المدارس يوم الأحد المقبل، وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران –عبر تويتر- أنه لعودة آمنة للمدارس يُرجى الالتزام بالتوجيهات الثماني التالية: الحرص على أخذ جرعتي لقاح كورونا، وارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي، وترك المصافحة والحرص على التباعد الاجتماعي.

ومن ضمن التوجيهات، العطس في الكوع المثنى أو باستخدام المنديل، وتناول وجبة الإفطار داخل الفصل الدراسي، وتنظيف الأسطح والأدوات التي تُلمس دائمًا، والالتزام بالنظافة العامة وتعقيم اليدين باستمرار، ومراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

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