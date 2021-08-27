الحيزان: أجواء حارة اليوم وسط النهار وأمطار على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أجواء حارة وسط النهار اليوم الجمعة، معتدلة على المرتفعات، ورياحًا وفرص أمطار على بعض المناطق.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إن الرياح ستكون نشطة شمال شرق، وشرقًا ووسط المملكة والغربية، ويشمل نشاطها حفر الباطن والشرقية والرياض والقصيم ؛مع احتمالية تشكل موجات غُبارية.

وأشار إلى فرص لهطول أمطار على المرتفعات والغربية والمدينة المنورة وتبوك، وغزارة في المطر بين منطقتي عسير والباحة.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، هطول امطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وتبوك، في حين تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

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