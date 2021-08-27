الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورؤية متدنية بـ5 مناطق.. الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر 5 مناطق بالمملكة بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح وأتربة مثارة، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي الشرقية «الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا، الدمام، القطيف، النعيرية، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام» والرياض «الخرج، الدرعية، الدلم، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، المزاحمية، رماح، ضرما، الدوادمي، القويعية، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر» تشهد رياح نشطة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وتؤثر الحالة المناخية السابقة على منطقتي القصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عنيزة، عقلة الصقور» والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، المهد».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مناطق الباحة «الحجرة، العقيق، القرى، الباحة، المخواة، المندق، بلجرشي، فرعة، غامد الزناد، قلوة» وعسير «المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، #تنومة، رجال المع، محايل».