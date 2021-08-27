الدفاعات السعودية تُدمر مسيرة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، فجر الجمعة، أنَّ الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية، باتجاه خميس مشيط.

وفي بيان للتحالف، أكد استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، موضحًا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.