السعودية | الأرصاد تنبه بهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة “أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب”.

كما أوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ٨ مساءً.