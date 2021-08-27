شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث النقل: في حالة إصابة أحد الطلاب بكورونا يتم إيقاف عمل الحافلة المدرسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن الإجراء المتبع في حال ثبوت إصابة أحد الطلاب بـ" كورونا " هو إيقاف الحافلة التي تقله لحين التطهير الكامل.

وصرح صالح الزويد، إن جميع المُشغلين في قطاع النقل المدرسي يلتزمون بتطبيق البروتوكولات الوقائية المُحددة من قبل الجهات المعنية، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأكد "الزويد" على أن تلك الإجراءات تتضمن تعقيم الحافلات المدرسية بشكل يومي، مع الالتزام بعدم تجاوز عدد الركاب في الحافلة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية.