شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث النقل: في حالة إصابة أحد الطلاب بكورونا يتم إيقاف عمل الحافلة المدرسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن الإجراء المتبع في حال ثبوت إصابة أحد الطلاب بـ"كورونا" هو إيقاف الحافلة التي تقله لحين التطهير الكامل.
وصرح صالح الزويد، إن جميع المُشغلين في قطاع النقل المدرسي يلتزمون بتطبيق البروتوكولات الوقائية المُحددة من قبل الجهات المعنية، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .
وأكد "الزويد" على أن تلك الإجراءات تتضمن تعقيم الحافلات المدرسية بشكل يومي، مع الالتزام بعدم تجاوز عدد الركاب في الحافلة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية.