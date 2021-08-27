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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران ، تبوك) في حين تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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