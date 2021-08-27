شكرا لمتابعة خبر عن 500 امرأة يقودن أسطول من سيارات الأجرة بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

تولت 500 امرأة في الأحساء قيادة أسطول من السيارات في مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وأكد السائقة "منيرة المري" قدرتها على قيادة السيارة، وكذلك إصلاحها في حال تعطلها، مضيفة أنها تمارس مهنتها في نقل السيدات في الأحساء، وذلك وفقا لما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأكد مالك الاسطول، صالح الماجد، أن المشروع يخدم نحو نصف مليون سيدة، مضيفا أن الأسطول يستهدف توصيل الركاب في عدة مناطق مختلفة بالمملكة.