موارد الرياض تنفّذ 4 آلاف زيارة ميدانية وتضبط قرابة ألف مخالفة خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - نفّذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع 4 آلاف زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة، للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحدّ من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 994 مخالفة لأنظمة العمل وللإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص وتوجيه 102 إنذارًا.

ودعا فرع الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل، للحدّ من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين؛ حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 19911.

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