شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «ممتثل».. نقل أعمال الرقابة البلدية لمستويات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن من التطورات التي طرأت على آلية عمل المراقبين، وجود تقنية عالية تخدم عمل المراقبين خلال أدائهم لعملهم الرقابي، مشيرا إلى أهمية المرونة التي تعطى لكل أمانة في مناطق المملكة، نظرا لطبيعة عمل كل أمانة واحتياجاتها وإيجاد الحلول المناسبة.

وأشار خلال ترؤسه ورشة عمل لإطلاق منصة «ممتثل»، إحدى مبادرات برنامج الامتثال البلدي، أمس، من خلال أتمتة كامل دورة العمل في منصة مركزية قادرة على نقل أعمال الرقابة البلدية إلى مستويات جديدة، إلى دعم الأمانة الكامل لمبادرات الوزارة من قبل إداراتها المعنية وفرق عملها من خلال آلية إطلاق ونشر «منصة ممتثل» ونقل التجارب الناجحة والمشاريع التي تم ابتكارها بهذا المجال من قبل الأمانة للمساهمة في دعم المنصة وعملها، منوها إلى أهمية الاستمرار في العمليات التطويرية والتحسينية بين الأمانة والوزارة، مؤكدا جاهزية الأمانة في تفعيل المنصة.

شملت الورشة عرضا تفصيليا للمنصة، قدمه مدير التحليل والجودة بالوزارة م. سعيد القحطاني، تناول فيه التعريف بالمنصة، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع البلدي في إدارة أعمال الرقابة البلدية على مختلف المستويات، ونتج عنها العمل على المنصة لتكون منصة مركزية لإدارة جميع عمليات الرقابة البلدية بأنواعها المختلفة على مستويات الأمانات والبلديات، تتضمن أتمتة كامل دورة عمل الرقابة البلدية من خلال مجموعة من الإجراءات والإعدادات المرنة القابلة للتعديل حسب احتياجات كل أمانة وبلدية أو مقدم الخدمة من القطاع الخاص، مقدما شرحا عن كيفية العمل على تطويرها ومراحلها والأهداف المرجو تحقيقها.

واستعرض م. القحطاني مكونات أعمال الرقابة البلدية المشمولة بالمنصة المركزية وأنواع الرقابة التي تم تحديدها ضمن 12 نوعا، وأن منصة الرقابة الموحدة «ممتثل» تتألف من مجموعة من المكونات التي تتكامل مع بعضها لتأمين تجربة فريدة للجميع، مبينا أنه تم بناء المنصة باستخدام أحدث التقنيات، وأن المنصة مهيأة لتضمين جميع أنواع الرقابة وتلبية احتياجات الأمانات، كما أنها مهيأة لإشراك المواطنين في أعمال الرقابة لرفع المشاركة المجتمعية في أعمال الرقابة، وباستقبال بلاغات العملاء مباشرة عن طريق مركز الاتصال 940.

وبين أن المنصة تتضمن محركا رقميا للإسناد والتشغيل المبني على المخاطر والقادر على توزيع الزيارات على المراقبين يوميا وبناء على مجموعة من المحددات الخاصة بالمخاطر والأولويات، كما تدعم منصة «ممتثل» التحول إلى الاعتماد على كفاءة العملية التفتيشية في تقييم المراقب وليس الاعتماد على عدد الزيارات المنجزة فقط.