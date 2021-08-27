شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يوجه «التلفزيون» بإبراز الخطط التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، ضرورة التوسع في التقارير التلفزيونية عن المحافظة ومراكزها.

ووجه خلال استقباله المدير العام للقطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون، مهدي المزارقة، في مكتبه أمس الأول، بتسليط الضوء على تاريخ ومقومات المحافظة، والخطط التنموية التي تشهدها في ظل دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

جاء ذلك بحضور مشرف مركز تلفزيون حفر الباطن، فهد المحيميد، وأعضاء القناة بالمحافظة.