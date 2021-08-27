شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لقاءات مبرمجة لأمين الأحساء والمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏اعتمد المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، 5 لقاءات مبرمجة، مع عدد من المواطنين للدوائر الثماني، بحضور أمين الأحساء م. عصام الملا، ووكلائه، وذلك ضمن جهود المجلس لإيصال صوت المواطنين للمسؤول.

وكان اللقاء الأول للدائرة السادسة، بحضور معصومة العبدرب الرضا، واللقاء الثاني للدوائر الأولى والثانية والثامنة بحضور د. صالح التركي، وفهد الملحم، وعبدالرحمن الذكرالله، وم. عبدالهادي الغافلي، واستمع الأمين، ورئيس المجلس د. أحمد البوعلي لمطالب المواطنين من الخدمات البلدية.

وركز المواطنون على أبرز الملحوظات، التي شملت الانتهاء من دائري الهفوف، والتنسيق مع المواطنين لحل التشوه البصري، ورفع الأنقاض، وإصلاح الإنارة والأرصفة، ومعالجة وضع الأسواق، والانتهاء من صيانة حفر الشوارع.

وتعرف الحضور من أمين الأمانة ووكلائه على أبرز أعمال الأمانة الحالية لهذه الدوائر، والأعمال المستقبلية، التي تخطط لها.