شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ترفيهي لـ 80 طفلا من مستفيدي «سند» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت بلدية وسط الدمام، بالتعاون مع أحد المجمعات التجارية، استضافة لأبطال جمعية «سند» الخيرية، للاستمتاع بيوم ترفيهي.

من جهته، قال رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري: إن استضافة أطفال الجمعية يشكل مدعاة فخر وسرور لنا، وهي مسؤولية اجتماعية تحمل بعدا إنسانيا، والبلدية تضع ضمن أولوياتها دعم البرامج التي تنفذها الجمعيات الخيرية.

وذكرت منظمة الفعالية ببلدية وسط الدمام أسماء الخالدي، أن الفعالية جاءت دعما للأطفال بجمعية سند الخيرية، والتي تستهدف رسم الابتسامة على وجوههم، وفق تطبيق للإجراءات الاحترازي والتباعد الاجتماعي.

وذكرت منسقة العلاقات العامة بجمعية سند الخيرية بالمنطقة الشرقية شيخة الصفيان، أن الجمعية تستهدف دعم الأطفال المرضى بالسرطان من عمر يوم إلى 14 عاما، وتقدم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والايوائية للأطفال المرضى بالسرطان المحتاجين.

وأوضحت أن خدمات الجمعية تغطي كافة مناطق المملكة، ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية في الشرقية 80 طفلا، مشيرة إلى تقديم إعانة مالية لمدة سنة للأطفال المستفيدين.

وأشارت إلى توفير الأدوية التي لم تصرف للمرضى بالتعاون مع المستشفيات، بالإضافة إلى تأمين السكن للقادمين من خارج المنطقة، ويدعم الجمعية عدد من الجهات الحكومية والخاصة.