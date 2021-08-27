شكرا لقرائتكم خبر عن 1670 متطعما بمركز «لقاحات سيهات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز اللقاح بمدرسة السلام الابتدائية في سيهات، والذي خصص للطلبة والطالبات ومنسوبي التعليم، 1670 شخصا خلال اليومين الماضيين؟

وأكد المتطوع بمركز اللقاح ورائد نشاط المدرسة محمد عسيري، أن وزارة الصحة خصصت في اليوم الثاني 1000 جرعة، وذلك بسبب الزحام الكبير والإقبال على المركز في اليوم الأول، إضافة للموافقة على العمل يومي الجمعة والسبت.

وبين عسيري أن المركز افتتح ليواكب استعدادات بدء الدراسة الآمنة والعودة للمدارس، مبينا أن مسيرة أخذ اللقاح تبدأ بأخذ رقم من الحارس، ثم يتواجد مساران واحد للذكور، وآخر للإناث، ويدخل المستفيد الصالة، ثم يتواجد كونتران اثنان للرجال واثنان للنساء ثم يذهب لأخذ اللقاح. لافتا إلى تواجد العديد من الجنسيات الأخرى مثل المصرية والسودانية واللبنانية والسورية، ويأخذ هؤلاء الجرعة بالإقامة، كما جاء يمني وأخذ اللقاح برقم الحدود.

من ناحيته، لفت المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى أن مركز لقاح مدرسة السلام، مخصص ليستقبل منسوبي التعليم من طلاب وطالبات المدارس للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما، من الساعة 7:30 صباحا، وحتى 2:30 ظهرا. وبين أن التفاعل كبير جدا، ويأتي ضمن الشراكة الفاعلة مع الأسرة، مؤكدا أن أخذ اللقاح هو البوابة للعودة حضوريا للمدارس.